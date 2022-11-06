صلاح يتألق ويهدي ليفربول الفوز على توتنهام

أحرز محمد صلاح هدفين في الشوط الأول ليقود ليفربول للفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وافتتح المصري صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.

مادة اعلانية

وقبل الاستراحة بخمس دقائق، أخطأ إيريك داير مدافع توتنهام في التعامل مع كرة طويلة وحاول التمرير برأسه إلى الحارس هوغو لوريس لكن صلاح خطفها ثم سدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك.



وصنع توتنهام عدة فرص ورد إطار المرمى محاولتين من إيفان بريشيتش بواقع واحدة في كل شوط، وكان بوسع الفريق الحصول على ركلة جزاء بعدما بدا أن ترينت ألكسندر أرنولد دفع رايان سيسينيون.



وبعد الاستراحة، تحسن أداء توتنهام بوضوح، وتلقى دفعة بمشاركة ديان كولوسيفسكي العائد من الإصابة، وقلص هاري كين الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.



وصمد ليفربول أمام هجمات توتنهام وحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين ليصبح ثامنا برصيد 19 نقطة من 13 مباراة. وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.