صلاح يتألق ويهدي ليفربول الفوز على توتنهام

أحرز محمد صلاح هدفين في الشوط الأول ليقود ليفربول للفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير صاحب الأرض في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.
وافتتح المصري صلاح التسجيل بعد مرور 11 دقيقة حيث تلقى تمريرة داروين نونيز وسدد كرة منخفضة قوية داخل الشباك بقدمه اليسرى.
وقبل الاستراحة بخمس دقائق، أخطأ إيريك داير مدافع توتنهام في التعامل مع كرة طويلة وحاول التمرير برأسه إلى الحارس هوغو لوريس لكن صلاح خطفها ثم سدد كرة ساقطة بمهارة داخل الشباك.
وصنع توتنهام عدة فرص ورد إطار المرمى محاولتين من إيفان بريشيتش بواقع واحدة في كل شوط، وكان بوسع الفريق الحصول على ركلة جزاء بعدما بدا أن ترينت ألكسندر أرنولد دفع رايان سيسينيون.
وبعد الاستراحة، تحسن أداء توتنهام بوضوح، وتلقى دفعة بمشاركة ديان كولوسيفسكي العائد من الإصابة، وقلص هاري كين الفارق بتسديدة رائعة في الدقيقة 70.
وصمد ليفربول أمام هجمات توتنهام وحقق فوزه الأول بعد خسارتين متتاليتين ليصبح ثامنا برصيد 19 نقطة من 13 مباراة. وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.
-
غالتييه يكشف طبيعة إصابة مبابيقال كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن كيليان مبابي تعرض لإجهاد عضلي في المباراة التي فاز بها الفريق على ... رياضة عالمية
-
أرتيتا: مانشستر سيتي أفضل فريق في العالمأشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالأداء الهائل لفريقه، مشيرا إلى أنه أظهر نضجه رغم صغر سن لاعبيه خلال انتصاره على تشيلسي، يوم ... رياضة عالمية
-
نيوكاسل يقفز إلى المركز الثالث.. وهزيمة قاسية ليونايتدواصل نيوكاسل يونايتد انتفاضته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحافظ على تواجده وسط الكبار في المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - 1 ... رياضة عالمية