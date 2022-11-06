غالتييه يكشف طبيعة إصابة مبابي

قال كريستوف غالتييه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، إن كيليان مبابي تعرض لإجهاد عضلي في المباراة التي فاز بها الفريق على لوريان، وحرص أيضا على تقليل المخاوف فيما يتعلق بالحالة البدنية للاعب قبل المشاركة في كأس العالم.

وابتعد سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه وذلك بفضل هدف الفوز الذي سجله دانيلو بيريرا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت اليوم الأحد.

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وكان سان جيرمان تقدم بهدف سجله نيمار لكن تيريم موفي سجل هدف التعادل للوريان قبل أن يسجل بيريرا هدف الفوز بضربة رأس.

ولكن، مبابي جذب الانتباه من خلال التوجه بشكل مباشر إلى النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بعد استبداله في الدقيقة 85.

ويفتقد المنتخب الفرنسي بالفعل لجهود بول بوغبا ونغولو كانتي في حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العالم التي تقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل في قطر، فيما غاب كريم بنزيمة عن عدة مباريات لفريق ريال مدريد.

ولكن غالتييه نفى المخاوف المتعلقة بحالة مبابي عقب الفوز، وقال لـ"أمازون برايم فيديو" : ليست إصابة خطيرة. رأينا الأنباء المتعلقة بكريم، ولكن لا يوجد شيء خطير بالنسبة لمبابي.

وأضاف: كيليان بذل جهدا. من الأفضل أن نستبدله بدلا من المخاطرة به بالبقاء في الملعب أو إبقائه في الملعب وأن يغيب بشكل كامل.

وفي تصريحاته في المؤتمر الصحفي بعد المباراة كشف جالتييه أن مبابي يعاني من الإرهاق كنتيجة لتوالي مباريات سان جيرمان.

وتابع: لا يوجد أي إنذار بخطورة في منطقة محددة، إنه إرهاق مرتبط بتتابع المباريات. ظروف اللعب كانت صعبة.

وأردف: لقد خرج أيضا مرهقا من مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي. إنه جدول مزدحم للغاية، مع مخاوف معينة. الجميع ينصتون لأصوات أجسادهم قبل فترة كأس العالم. يمكن أن تكون هناك مخاوف.