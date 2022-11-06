غوارديولا يحمل خبراً ساراً إلى منتخب إنجلترا

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عودة لاعب الوسط كالفن فيلبس إلى التشكيلة خلال مواجهة تشيلسي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء المقبل عقب تعافيه من إصابة بالكتف أبعدته عن اللعب منذ سبتمبر .



وابتلي لاعب منتخب إنجلترا بالإصابات منذ انضمامه إلى سيتي من ليدز يونايتد هذا الموسم، وخضع لجراحة لعلاج مشكلة بالكتف ما أثار الشكوك حول مشاركته في كأس العالم بقطر التي تنطلق يوم 20 هذا الشهر.



وقال غوارديولا إن فيلبس (26 عاما) وزميله بالمنتخب الظهير الأيمن كايل ووكر، الذي يتعافى أيضا من جراحة بعد إصابة عضلية أعلى الفخذ، يشعران بتحسن كبير.



وأضاف المدرب الإسباني بعد الفوز 2-1 على فولهام بالدوري الممتاز السبت: بالأمس خاض كالفن ثاني مران كامل معنا ويشعر بحالة جيدة. سيكون على مقاعد البدلاء أمام تشيلسي، لا أعرف إن كان سيلعب أم لا، لكنه تحسن كثيرا، كما تحدثت مع كايل وهو بخير أيضا.



وتشكل هذه الأنباء دفعة لمدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت قبل إعلان تشكيلته بكأس العالم يوم الخميس.



وسيغيب بن تشيلويل ظهير تشيلسي عن النهائيات بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية بينما استبعد زميله ريس جيمس لثمانية أسابيع بسبب إصابة بالركبة.



وتبدأ إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران يوم 21 هذا الشهر.

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