أراوخو يسافر مع منتخب أوروغواي للمشاركة في كأس العالم

كشف تشافي هرنانديز مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أن فريقه ومنتخب أوروغواي سيتخذان قرارا مشتركا بشأن مدى لياقة رونالد أراوخو، حيث يتطلع المدافع إلى التعافي في الوقت المناسب لخوض منافسات كأس العالم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان أراوخو يتعافى بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في سبتمبر الماضي، وقال تشافي إن الأولوية هي أن يتعافى الشاب البالغ من العمر 23 عاما بشكل جيد بدلا من الإسراع في إعادته للملاعب.

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وقال تشافي للصحفيين: هناك اتصالات مستمرة مع منتخب أوروغواي ومدربه دييغو ألونسو وسنقرر معا، سنرى ما إذا كان قد حصل على موافقة طبية لأن اللاعب هو المسؤول. إذا أخبرك أنه بخير، فذلك لأن جسده يشعر بهذا".

وسيراجع ألونسو، الذي أمامه حتى 14 نوفمبر الجاري لإعلان تشكيلته النهائية المؤلفة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم، موقف إدينسون كافاني مهاجم فالنسيا لتقييم ما إذا كان بإمكانه التعافي من إصابة في الكاحل في الوقت المناسب قبل التوجه إلى قطر.



كما شكل الظهير داميان سواريز مصدر قلق آخر بعد أن خرج بعد 10 دقائق من بداية اللقاء الذي فاز فيه خيتافي 1-صفر على إلتشي الأسبوع الماضي.



وتستهل أوروغواي مشوارها في كأس العالم بمواجهة كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة يوم 24 نوفمبر، كما ستواجه البرتغال وغانا.