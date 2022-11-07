استبعاد فيرمينو وضم ألفيش لقائمة البرازيل في المونديال

سيكون الظهير المخضرم داني ألفيش ضمن عداد المنتخب البرازيلي المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، فيما قرر المدرب تيتي استبعاد مهاجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو وفق التشكيلة النهائية التي أعلنها الاثنين.

ويأتي ضم ألفيش (39 عاماً) إلى تشكيلة "سيليساو"، الساعي الى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

مادة اعلانية

ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال الإنجليزي غابريال جيسوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال الذي ينطلق في 20 الحالي، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو، تبدأ البرازيل مشوارها في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.



- تشكيلة الـ26 لاعباً:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول )، إيدرسون (مانشستر سيتي )، ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الايطالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد )، أليكس تيليس (إشبيلية )

الوسط: كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد )، فابينيو (ليفربول )، برونو غيمارايش (نيوكاسل )، لوكاس باكيتا (وست هام )، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)

الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان)، رافينيا (برشلونة )، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد )، ريتشارليسون (توتنهام)، أنتوني (مانشستر يونايتد )، غابريال جيسوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال)، بيدرو (فلامغنو)