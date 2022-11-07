إيرادات قياسية لمانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه حقق أعلى إيرادات وأرباح في تاريخ النادي في موسم 2021-2022.



وتم تصنيف سيتي الآن في المركز الثاني عالميا من حيث القيمة التجارية في كرة القدم وفقا لتقرير موقع "براند فاينانس" الأخير ليتجاوز جاره مانشستر يونايتد لأول مرة.



وهذا ما يجعله النادي الأعلى تصنيفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تفوق ريال مدريد فقط عليه في امتلاك علامة تجارية أعلى قيمة.



وحقق سيتي إيرادات بلغت 613 مليون جنيه إسترليني (702 مليون دولار) بزيادة 43.2 مليون جنيه إسترليني عن العام السابق وأرباحا قياسية بلغت 41.7 مليون جنيه إسترليني.



وقال النادي في تقريره السنوي إن الفضل في ذلك يرجع جزئيا إلى عودة الجماهير إلى ملعب الاتحاد بعد إقامة المباريات دون جماهير خلال معظم الموسم السابق بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.



وعبر خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي عن فخره وسعادته بهذه النتائج وعن تفاؤله بالمستقبل أيضا قائلا: نحن ندرك أن نادينا ملتزم بتحقيق الكثير من الإنجازات مستقبلا.



وحصل سيتي على ربح إضافي بقيمة 67.7 مليون جنيه إسترليني من بيع اللاعبين ما جعل أرباح البيع تتجاوز 250 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس الأخيرة ومن المقرر أن ينمو المبلغ أكثر في موسم 2022-2023.



وقال الرئيس التنفيذي لسيتي فيران سوريانو: نمو إيراداتنا جاء نتيجة لعدة عوامل لكن في النهاية كان محركه كرة القدم الجميلة التي نلعبها والنمو المستمر في الشعبية نتيجة لذلك. المزيد من المشجعين، المزيد من الحضور الجماهيري، المزيد من الناس في الملعب، والمزيد من الشركاء الذين يريدون أن يرتبطوا تجاريا بمانشستر سيتي.



وفاز فريق المدرب بيب غوارديولا بلقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة عن ليفربول في الجولة الأخيرة المثيرة للموسم الماضي كما تأهل لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

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