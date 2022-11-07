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تشافي مدرب برشلونة

تشافي: سنواجه أصعب فريق في الدوري الأوروبي

برشلونة - د ب أ
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قال تشافي فيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إن فريقه سيواجه الفريق الأصعب بعدما أوقعته القرعة في مواجهة مانشستر يونايتد في مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.

وسيلعب برشلونة في الدوري الأوروبي، بعدما خرج من دور المجموعات بدوري الأبطال في المجموعة التي كانت تضم أيضا بايرن ميونخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي.

وعانى برشلونة من الخروج مرتين متتاليتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، بعدما سبق له وأن واجه نفس المصير مع المدرب الهولندي لويس فان غال في موسمي 1997/1998 و1998 / 1999.

وخسر برشلونة أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي بدور الثمانية، فيما وصفه تشافي بالأمر المؤسف .

وقال تشافي قبل مواجهة أوساسونا بالدوري الإسباني: يجب علينا أن ننافس وأن نذهب لمانشستر كمنافس قوي.

وأضاف: أنه منافس تاريخي تطور كثيرا مع إيرك تن هاغ مع لاعبين أصحاب إمكانيات فردية عالية، لقد أوقعتنا القرعة مع أقوى وأصعب منافس مجددا في الدوري الأوروبي.

وتابع: هذا تحد كبير بالنسبة لنا، سيكون لاعبونا أكثر تحفزا للمباراة في مواجهة مع فريق قوي.

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