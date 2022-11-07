صدام بين برشلونة ويونايتد في ملحق الدوري الأوروبي

سُحبت الاثنين في مدينة نيون السويسرية قرعة الملحق المؤهل إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" لموسم 2022-2023 وجاءت كالتالي:



- برشلونة (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنجلترا)

- يوفنتوس (إيطاليا) - نانت (فرنسا)

- سبورتينغ (البرتغال) - ميدتيلاند (الدنمارك)

- شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - رين (فرنسا)

- أياكس أمستردام (هولندا) - أونيون برلين (ألمانيا)

- باير ليفركوزن (ألمانيا) - موناكو (فرنسا)

- إشبيلية (إسبانيا) - بي أس في أيندهوفن (هولندا)

- سالزبورغ (النمسا) - روما (إيطاليا)



وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ.

ويقام الملحق المؤهل في 16 و23 فبراير المقبل.

