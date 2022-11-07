كوتينيو مهدد بالغياب عن كأس العالم

كشف أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن فيليب كوتينيو لن يلعب في المباراتين المقبلتين ومن الممكن أن يغيب لفترة أطول بسبب إصابة عضلية، مما يثير الشكوك حول لحاق اللاعب البرازيلي بكأس العالم في قطر بعد نحو أسبوعين.

وأكمل كوتينيو (30 عاما) انتقاله النهائي من برشلونة إلى فيلا هذا الموسم بعد فترة إعارة ناجحة، لكن صانع اللعب لم يسجل أو يقدم أي تمريرة حاسمة في 12 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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وغاب عن فوز فيلا 3-1 على مانشستر يونايتد في الدوري يوم الأحد، كما سيغيب عن زيارة إلى أولد ترافورد لتتجدد المواجهة مع يونايتد في كأس الرابطة يوم الخميس، وعن رحلة إلى برايتون أند هوف ألبيون في الدوري يوم الأحد.

وأبلغ إيمري صحيفة "برمنجغام ميل": لا أعرف إلى متى سيغيب، لكنه لم يتمكن من اللعب اليوم ولن يشارك حتى بعد التوقف بسبب كأس العالم، ولن يلعب يومي الخميس أو الأحد لأنه مصاب وسيغيب لفترة أطول.

ومن المنتظر أن يعلن تيتي مدرب البرازيل تشكيلة من 26 لاعبا لخوض النهائيات في قطر في وقت لاحق يوم الاثنين.

وبدأ كوتينيو مسيرته مع البرازيل في 2010 وخاض أكثر من 60 مباراة دولية، لكن مستواه المحبط هذا الموسم يثير الشكوك حول انضمامه للتشكيلة في قطر.