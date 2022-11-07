كونتي واثق من مشاركة الكوري سون في المونديال

يثق أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم في قدرة سون هيونغ مين على المشاركة مع المنتخب الكوري الجنوبي في بطولة كأس العالم في قطر والتي ستقام بعد نحو 3 أسابيع.
وتعرض المهاجم لكسر حول العين خلال المباراة التي فاز بها توتنهام على مارسيليا 2 - 1 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما أثار الشكوك بشأن إمكانية مشاركته في كأس العالم.
وبعد ذلك تم التأكيد بأن سون سيخضع لجراحة وغاب عن المباراة التي خسرها فريقه أمام ليفربول يوم الاحد، علما بأن كونتي كان أعلن قبل اللقاء أن سون لن يتمكن من اللعب مع توتنهام مرة أخرى قبل فترة توقف الدوري.
وقال كونتي عقب الخسارة أمام ليفربول : أرسلت له رسالة عقب إجرائه الجراحة، كان حزينا للغاية من وضعه، ولكني أتمنى له أن يتعافى بشكل جيد وأن يلعب في كأس العالم، لأنني كنت لاعبا وأعلم أهمية كأس العالم، لكني واثق من إمكانية عودته سريعا، ومشاركته في المونديال.
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