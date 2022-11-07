ملاك ليفربول يعرضون نسبة من أسهم النادي للبيع

قالت مجموعة "فينواي سبورتس" الأميركية المالكة لنادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين إنها ستأخذ في الاعتبار إتاحة الفرصة لمساهمين جدد بعد أن تلقت بشكل متكرر مفاتحات من أطراف ثالثة تعبر عن الاهتمام بشراء أسهم في النادي.
وأكملت مجموعة "فينواي سبورتس"، التي تمتلك أيضا فريق بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأميركي، الاستحواذ على ليفربول من المالكين السابقين توم هيكس وجورج جيليت مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (343.56 مليون دولار) في عام 2010.
وقالت "فينواي سبورتس" في بيان: كان هناك عدد من التغييرات الأخيرة في الملكية وشائعات عن تغييرات في الملكية في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يوجد شك في أنه يتم سؤالنا بانتظام عن ملكية فينواي سبورتس لليفربول. تلقت مجموعة فينواي سبورتس بشكل متكرر مفاتحات من أطراف ثالثة تبدي اهتماما وتسعى إلى أن تصبح مساهمة في ليفربول. أكدت مجموعة فينواي سبورتس من قبل أنها ستنظر في اتاحة الفرصة لمساهمين جدد بموجب الشروط والأحكام الصحيحة إذا كان ذلك في مصلحة ليفربول. لا تزال فينواي سبورتس ملتزمة تماما بنجاح ليفربول، داخل وخارج الملعب.
ومنذ استحواذ مجموعة "فينواي سبورتس" على ليفربول، فاز النادي بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020 بينما وصل أيضا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة المدرب يورغن كلوب وفاز باللقب في عام 2019.
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