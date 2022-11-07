موسيالا يرشح أربعة منتخبات للفوز بالمونديال

يعتقد جمال موسيالا، لاعب خط وسط فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المنتخب الألماني مرشح واعد للتتويج بلقب بطولة كأس العالم التي تقام في قطر.

وقال موسيالا "19 عاما" في مقابلة مع مجلة "كيكر" الرياضية يوم الاثنين: أعتقد أن لدينا فريقا جيدا للغاية ويمكننا أن نذهب بعيدا. نذهب للبطولة وفي عقليتنا أن بإمكاننا رفع الكأس.

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بعد الفوز ببطولة كأس العالم 2014 في البرازيل والخروج التاريخي من دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا، سيواجه المنتخب الألماني منتخبات إسبانيا واليابان وكوستاريكا في دور المجموعات في قطر.

وقال موسيالا إنها ليست مجموعة سهلة ولكن المباريات ستكون مؤشرا جيدا على مدى جودتنا. هؤلاء المنافسون سيكونون جيدين بالنسبة لنا لاكتشاف طريقنا في البطولة.

وأوضح موسيالا أن من بين المرشحين لنيل لقب بطولة كأس العالم منتخبات البرازيل والأرجنتين وفرنسا.

ويتوقع أن يتواجد نجم بايرن ميونخ في قائمة اللاعبين التي ستسافر لقطر، والتي سيعلن عنها المدير الفني هانسي فليك يوم الخميس المقبل.

وقبل البطولة، يعتقد موسيالا أن لاعبي بايرن في حالة جيدة وأنه يجب علينا أن نأخذ هذا معنا في كأس العالم.

ويبدأ المنتخب الألماني حملته بمواجهة المنتخب الياباني يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر.