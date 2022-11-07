10 بطاقات حمراء في مباراة السوبر الأرجنتيني

أشهر الحكم فاكوندو تيو عشر بطاقات حمراء في مباراة كأس الأبطال "السوبر" لكرة القدم في الأرجنتين بعد أن تسبب كارلوس ألكاراز لاعب وسط ريسنغ في مشاجرة أمام مشجعي بوكا جونيورز أثناء الاحتفال بهدف الفوز 2-1 صباح يوم الاثنين بتوقيت غرينيتش.

وساد التعادل 1-1 حتى الدقائق الأخيرة بالوقت الإضافي قبل أن يسدد ألكاراز هدف الانتصار من ضربة رأس.



لكن احتفاله لوقت طويل أمام مشجعي المنافس أغضب لاعبي بوكا، وأظهر فيديو تعرضه للجذب من الأذن ورميه بالكرة.



وقرر تيو، أحد الحكام المشاركين في كأس العالم في قطر، طرد ألكاراز كما وزع خمس بطاقات حمراء على لاعبي بوكا عقب الاشتباكات.



وبشكل عام طرد تيو سبعة لاعبين من بوكا وثلاثة من ريسنغ خلال المباراة.



وافتتح نوربرتو برياسكو التسجيل لبوكا بطل الدوري قبل أن يدرك ماتياس روخاس التعادل لريسنغ في الشوط الأول.