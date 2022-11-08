الاتحاد الأوروبي يجدد رفضه لدوري السوبر

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أن ممثلي الاتحاد التقوا في مدينة نيون السويسرية اليوم الثلاثاء بمسؤولي شركة "ايه.22 سبورتس" الداعمة لإقامة دوري السوبر الأوروبي وتم رفض الفكرة مجددا.



وشارك في الاجتماع ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي ومسؤولون من مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى حيث التقوا مع بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "ايه.22 سبورتس" ومؤسسيها.



كما حضر الاجتماع ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان، بجانب رؤساء تنفيذيين للعديد من الأندية وممثلي روابط المشجعين.



وقال اليويفا في بيان : تماشيا مع وحدة الكرة الأوروبية، رفض الاتحاد الأوروبي والجهات المشاركة في الاجتماع، مرة أخرى، وبالإجماع، الأساس الذي قامت عليه أفكار مثل مشروع دوري السوبر الأوروبي، خلال مناقشات اليوم.



وأضاف: عبر المشاركون في الاجتماع عن دهشتهم من مزاعم الرئيس التنفيذي لشركة ايه.22 سبورتس بأن الشركة لا تمثل أي أندية بأي صفة، بما في ذلك الأندية الثلاثة التي تواصل دعم المشروع بشكل علني.



وكان ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس من بين 12 فريقا أعلنوا عن دوري السوبر الأوروبي في أبريل 2021، لكن المشروع انهار بعد ردود فعل قوية من جميع الهيئات المسؤولة عن كرة القدم ومن المشجعين والحكومات على حد سواء لتنسحب جميع أندية إنجلترا الستة وإنتر ميلان وميلان وأتلتيكو مدريد.



وواصل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس الترويج للفكرة، وبعد أن منعت محكمة في مدريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من معاقبة هذه الأندية، أحيلت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ



وقال رايشارت : ما فهمناه من هذا الاجتماع أن اليويفا يشعر بالرضا عن الوضع الراهن. هذا الموقف المعارض كان متوقعا لأن اليويفا هو المنظم الوحيد المهيمن على بطولات الأندية الأوروبية منذ عام 1955. هذا الهيكل الاحتكاري قيد المراجعة حاليا من قبل محكمة العدل والتي من المتوقع أن تعلن ما توصلت إليه في ربيع 2023.



وأضاف اليويفا أن الأندية الإنجليزية لم تحضر الاجتماع اليوم، لأنها كان تشارك في اجتماع مساهمي الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتم تعيين رايشارت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإعلام "آر.تي.إل" الألمانية، رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة ايه.22 سبورتس الشهر الماضي، وقال إن كرة القدم الأوروبية بدأت تفقد ريادتها في الرياضة العالمية وإن الأندية لا تحقق الاستفادة القصوى من قدراتها في ظل النظام الحالي.



وقال رايشارت أيضا إن "العديد من الأندية" تواصلت مع شركة "ايه.22 سبورتس" لمناقشة إصلاحات لكنه لم يكشف عن أسماء هذه الأندية.



وأضاف: أكدت شركة ايه.22 على أن حوارها المستمر مع الأندية وأصحاب المصلحة الآخرين حول مستقبل مسابقات الأندية الأوروبية يجب أن يتم في بيئة خالية من التهديدات والقيود الأخرى.



وأتبع: في هذا الصدد، طلبت ايه.22 من اليويفا، الامتناع عن مثل هذه الأنشطة للسماح للأندية والآخرين بحرية تبادل الأفكار حول الإصلاحات المهمة. وقدم الاتحاد الأوروبي تأكيدات بأن هذا سيكون هو الحال.