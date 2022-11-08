بيولي: مواجهة توتنهام ستكون متكافئة

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان يوم الاثنين، أن مواجهة توتنهام هوتسبير في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ستكون متكافئة.

وأوقعت قرعة دور الستة عشر، الذي يقام في فبراير ومارس، بطل الدوري الإيطالي في مواجهة توتنهام.

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وحجز ميلان مكانه في أدوار خروج الملغوب لأول مرة منذ موسم 2013-2014 بعد الفوز 4-صفر على سالزبورغ الأسبوع الماضي.

وقال بيولي قبل مواجهة كريمونيزي المتعثر في الدوري يوم الثلاثاء: لم نتوقع منافسا سهلا في دور الستة عشر، لكننا سنكون مستعدين، توتنهام فريق منظم ويملك العديد من اللاعبين الجيدين الذين يعلمون ميلان وكرة القدم الإيطالية، نظريا نقول إنها مواجهة متكافئة.

وكال بيولي المديح لنظيره أنطونيو كونتي مدرب توتنهام بعدما منح الفريق الإنجليزي هوية وعقلية رائعة.

وأضاف: مباراتان صعبتان أمام منافس قوي يقوده مدرب يعلمنا جيدا.

وأشار بيولي إلى أنه من المهم إنهاء هذه الفترة من الموسم قبل كأس العالم بأفضل طريقة ممكنة.

ويحتل ميلان المركز الثاني في الدوري متأخرا بست نقاط عن نابولي المتصدر.