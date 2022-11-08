تحديد موعد انطلاق الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الدوري الممتاز لموسم 2023-2024 سينطلق في 12 أغسطس على أن تكون هناك فترة راحة شتوية للاعبين في يناير.



وسيتوقف هذا الموسم مؤقتا بعد مباريات الأسبوع المقبل بسبب كأس العالم في قطر والتي ستقام في منتصف الموسم، وستعود عجلة الدوري للدوران في 26 ديسمبر.



وستقام الجولة الأخيرة من الموسم الحالي في 28 مايو ما يمنح اللاعبين نحو 11 أسبوعا قبل انطلاق الموسم المقبل.



وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز: يعود جدول الموسم المقبل لطبيعته، بعد جائحة كورونا، وكأس العالم 2022، مما سبب خللا في المواسم الثلاثة السابقة.



وأضافت : تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها للأندية هذا الموسم، لمعالجة الجدول، خلال فترة عيد الميلاد وبداية السنة الجديدة، لن يتم إجراء جولتين في هذه الفترة يكون الفاصل بينهما 48 ساعة.



وينتهي موسم 2023-2024 في 19 مايو 2024 وستكون فترة الراحة الشتوية في منتصف الموسم بين 13 و20 يناير.

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