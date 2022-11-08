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من لقاء رايو فايكانو وريال مدريد

رايو فايكانو يتلاعب بريال مدريد ويسلم الصدارة إلى برشلونة

مدريد - د ب أ
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أهدر ريال مدريد فرصة استعادة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه رايو فايكانو 2 -3، مساء الأحد، ضمن منافسات المرحلة 13 من المسابقة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف برشلونة متصدر الترتيب.

على الجانب الأخر، رفع رايو فايكانو رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم فايكانو بهدف سجله سانتي كومسانيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك لوكا مودريتش التعادل لريال مدريد من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 41 سجل إيدير ميليتاو الهدف الثاني للريال، لكن فايكانو أدرك التعادل مجددا عن طريق ألفارو غارسيا في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 67 سجل أوسكار تريخو الهدف الثالث لفاييكانو من ضربة جزاء.

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