شكوك حول مشاركة هالاند مع سيتي.. وفيليبس يعود

أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن شكوكه بشأن مشاركة إيرلنغ هالاند مع الفريق في مباراته أمام تشيلسي، ولكن المؤكد أن كالفين فيليبس سيكون جزءا من الفريق في المباراة التي ستقام يوم الأربعاء في الدور الثالث ببطولة كاس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة.



وعاد هالاند، بعد غيابه مباراتين، كبديل أمام فولهام في الدوري الإنجليزي وسجل هدفا من ركلة جزاء ليقود فريقه للفوز 2 - 1.



ومع ذلك، لم يتعاف المهاجم النرويجي الدولي، الذي سجل 23 هدفا في 17 مشاركة مع مانشستر سيتي، بشكل كامل من إصابة القدم، وربما يغيب عن مباراة تشيلسي.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء : مازال غير جاهز بشكل كامل. سنرى حالته أمام تشيلسي ويوم السبت أمام برنتفورد. إنه يتحسن.

وأضاف : الأهم هو أن العظمة لم تتعرض للكسر لذلك لا يوجد ضرر، تضرر الرباط فقط. ليس بصحة مثالية حاليا، ولكن خلال أسبوع أو عشرة أيام من الممكن أن يحدث أي شيء.

مادة اعلانية

وستكون مباراة الأربعاء مبكرة للغاية للمدافع الإنجليزي الدولي كايل ووكر، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في المونديال، ولكن زميله الدولي فيليبس سيكون متاحا.

ولعب فيليبس 13 دقيقة منذ انضمامه من ليدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بسبب خضوع لجراحة عقب إصابته في الكتف.

ورغم قلة الدقائق التي لعبها، يظل اللاعب متمسكا بأمل انضمامه لقائمة المنتخب الإنجليزي، المكونة من 26 لاعبا، لكأس العالم والتي سيعلن عنها غاريث ساوثغيت، المدير الفني، يوم الخميس المقبل.