كسر في الساق يبعد الكندي كريبو عن كأس العالم

قال الاتحاد الكندي لكرة القدم يوم الاثنين، إن الحارس مكسيم كريبو سيغيب عن كأس العالم في قطر بعد تعرضه لكسر في الساق خلال نهائي الدوري الأميركي للمحترفين.

وأصيب حارس لوس أنجلوس إف.سي، الذي كان من المتوقع أن يكون بديل ميلان بوريان في قطر في أول ظهور لكندا في النهائيات منذ 1986، في الوقت الإضافي بعد اصطدام تسبب في طرده.

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وخرج كريبو من منطقة الجزاء ليعيق كوري بيرك مهاجم فيلادلفيا يونيون في الدقيقة 116، وسقط الحارس الكندي متألما قبل أن يخرج من الملعب على محفة طبية قبل أن يخضع البالغ عمره 28 عاما لجراحة لعلاج الكسر يوم الأحد.

وتلعب كندا وديا ضد البحرين في 11 نوفمبر ثم أمام اليابان بعد ذلك بستة أيام، ثم تفتتح مشوارها بكأس العالم أمام بلجيكا يوم 23 من الشهر الحالي.