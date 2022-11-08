لاعب اسكتلندي في قائمة أستراليا المشاركة بكأس العالم

انضم الشاب الواعد غارانغ كول ولاعب منتخب أسكتلندا السابق جيسون كامينغز لتشكيلة أستراليا المكونة من 26 لاعبا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الثلاثاء، بينما خرج المدافع صاحب الخبرة ترينت سينزبيري بشكل مفاجئ.

وكان سينزبيري يلعب بشكل منتظم في دفاع أستراليا منذ إحراز لقب كأس آسيا 2015، وقال المدرب غراهام أرنولد إنه كان من بين الخيارات الصعبة استبعاد اللاعب.

مادة اعلانية

وأضاف أرنولد للصحافيين: إنه لم يلعب لعدد من الأسابيع. بصفة عامة، وقع الاختيار على لاعبين مثل هاري سوتار وكاي رولز، الذي أدى بشكل رائع ويواصل هذا العمل المميز. كان من الصعب اتخاذ القرار.

وأكد أرنولد، الذي سيلعب فريقه في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب وتونس والدنمرك، أن تركيزه في اختيار التشكيلة انصب على ضم لاعبين من أصحاب القوة والقدرة على التأقلم، واختار 17 لاعبا لأول مرة في تشكيلة كأس العالم.

وبعيدا عن الوقت الذي كان فيه المهاجم تيم كاهيل على أرض الملعب، واجهت أستراليا باستمرار صعوبات في تسجيل الأهداف في كأس العالم، لكن انضمام ثنائي سنترال كوست مارينرز، كول وكامينغز، قد يمنح أرنولد خيارات هجومية جديدة، حتى إذا لم يتم اختبارهما بعد.

ولم يدخل كول (18 عاما) أي مباراة في التشكيلة الأساسية على مستوى المحترفين، لكنه يتميز بسرعة هائلة ويترك بصمة واضحة بعد المشاركة كبديل مع مارينرز أو في مباراته الدولية مع أستراليا.

وكان كامينغز قد خاض مباراتين مع أسكتلندا، لكنه بات بوسعه تمثيل أستراليا عن طريق والدته، وسجل الكثير من الأهداف خلال مسيرته، وهز الشباك في ظهوره الأول مع منتخبه الحالي.

وكان من المتوقع أيضا انضمام ميتش لانغراك كبديل للحارس الأساسي مات رايان بعد التراجع عن الاعتزال الدولي لكنه خسر موقعه أمام داني فوكوفيتش وكذلك آندرو ريدمين، صاحب دور البطولة في الفوز على بيرو في المواجهة الفاصلة للتأهل.