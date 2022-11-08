مدرب ألمانيا: نوير سيكون الحارس الأساسي في المونديال

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أكد أندرياس كرونينبرغ مدرب حراس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم أن مانويل نوير سيكون الحارس الأول للمنتخب في كأس العالم 2022 رغم الإصابة التي عانى منها مؤخرا، إذ غاب مؤخراً عن 7 مباريات لفريقه بسبب إصابته بالكتف.
وقال كرونينبرج في تصريحات لقناة "إيه آر دي" التليفزيونية: الجهاز الفني لم يفكر في بدء منافسة مفتوحة على دور الحارس الأول للمنتخب بين نوير ومارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني، لأن ذلك لن يكون مفيدا.
ويلعب نوير، قائد المنتخب الألماني، دور الحارس الأول منذ كأس العالم 2010، كما توج مع المنتخب بلقب المونديال في نسخة 2014 بالبرازيل.
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كذلك كان نوير الخيار المفضل لمركز حراسة المرمى في مونديال 2018 رغم أنه كان قد غاب لعدة أشهر عن الملاعب قبل البطولة بسبب الإصابة.
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