أليغري: يوفنتوس يتخلص من الإصابات بـ"بطء"

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن فريقه يتخلص ببطء من أزمة الإصابات، مع عودة المزيد من اللاعبين إلى لياقتهم البدنية، وذلك قبل اللعب في ضيافة فيرونا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي يوم الخميس.



وفاز يوفنتوس في آخر أربع مباريات بمسابقة الدوري، ما جعله يتقدم للمركز الخامس في الترتيب، وحقق الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" فوزا مهما على ملعبه بنتيجة 2-صفر ضد إنتر ميلان يوم السبت الماضي، 25 نقطة من 13 مباراة، ويتأخر بنقطتينفقط عن لاتسيو ثالث الترتيب وأتالانتا صاحب المركز الرابع.



وقال أليغري في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: في فيرونا، سنلعب ضد فريق انتصر على يوفنتوس ثلاث مرات في آخر خمس مواجهات، وفي مبارياته الأخيرة خسر بطريقة غير مستحقة، إنه فريق صاحب قوة بدنية وهجومية. لن تكون مباراة سهلة. إنه لا يستحق المركز الذي يحتله. يتعين علينا خوض مباراة متكافئة من الناحية البدنية.



وخسر يوفنتوس الأسبوع الماضي على ملعبه 2-1 أمام باريس سان جيرمان في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وانتقل إلى الدوري الأوروبي بعد احتلال المركز الثالث، لكنه رغم ذلك يحقق تقدما بسبب تعافي بعض لاعبيه المصابين.



وقال أليغري: ماتيا بيرين سيكون جاهزا للعب. وتعافى بالتأكيد ليوناردو باريديس ومويز كين لكن ليس بالضرورة مشاركتهما، ومن المرجح أن يشارك أنخيل دي ماريا لنصف ساعة.



وغاب لاعب الوسط الأرجنتيني باريديس منذ 22 أكتوبر، بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال المران، بنما أصيب دي ماريا في عضلات الفخذ الخلفية أمام مكابي حيفا يوم 11 أكتوبر ، وعاد للمشاركة كبديل في الدقائق الأخيرة أمام إنتر يوم الأحد الماضي.



وأضاف المدرب أنه سيتم تقييم اليوم حالة دوسان فلاهوفيتش ووستون ماكيني وفيديريكو كييزا.



وغاب فلاهوفيتش عن المباريات الثلاث الأخيرة في كل المسابقات، بسبب إصابة في الفخذ لكنه شارك في مران يوم الثلاثاء حيث "ركض وشعر بتحسن" كما قال أليغري.



وأضاف: كييزا عاد وقدم أداء جيدا. ومن الواضح أن هناك لحظات يشعر فيها بعدم الراحة حتى تستقر حالة ركبته. هذا جزء من رحلة التعافي.



وخضع كييزا، أبرز لاعبي يوفنتوس الموسم الماضي، لجراحة في الرباط الصليبي للركبة، في يناير الماضي، وعاد يوم الأحد ضد إنتر وشارك بدلا من أركاديوش ميليك في الدقيقة 73.



وختم أليغري: بغض النظر عمن سيشارك، علينا أن نخوض مباراة رائعة، وإلا فما فعلناه ضد إنتر وفي المباريات الثلاث الماضية سيذهب هباء.

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