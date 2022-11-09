بايرن يكتسح بريمن.. وماني يثير القلق

عزز بايرن ميونخ، صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فيردر بريمن 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت خروج النجم السنغالي ساديو ماني مصاباً.



وتقمص سيرج غنابري دور البطولة لبايرن ميونخ، بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 22 و28 و82 ، وأضاف جمال موسيالا وليون غوريتسكا وماتي تيل الأهداف الأخرى في الدقائق السادسة و26 و84، فيما سجل أنتوني يونغ هدف بريمن في الدقيقة العاشرة.

وشهدت المباراة خروج النجم السنغالي ساديو ماني من ملعب المباراة في الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة وقبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 أواخر الشهر الجاري.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 31 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز السابع.