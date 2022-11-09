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لاعبو برشلونة يحتفلون بهدف رافينيا الحاسم

برشلونة يهزم النقص ويخطف نقاط أوساسونا

مدريد - د ب أ
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عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه أوساسونا 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.
وتقدم أوساسونا بهدف سجله ديفيد غارسيا في الدقيقة السادسة، وبعد نصف ساعة تلقى الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء.

وتعادل برشلونة بهدف سجله بيدري في الدقيقة 48 قبل أن يسجل رافينيا هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 85.

ورفع برشلونة رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز السادس.

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