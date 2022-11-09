جيمس ظهير إنجلترا يعلن غيابه عن كأس العالم

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كشف ريس جيمس ظهير أيمن منتخب إنجلترا يوم الأربعاء أنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر بسبب إصابة في الركبة وذلك قبل يوم واحد من إعلان المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلته النهائية للبطولة.
وتعرض المدافع البالغ من العمر 22 عاما، والذي خاض 15 مباراة دولية، لهذه الإصابة خلال مشاركته مع تشيلسي أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
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ونشر جيمس صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" رسالة كتب فيها: أنا محبط، كنت أعرف منذ اللحظة التي تعرضت خلالها للإصابة أن اللحاق بكأس العالم أمر صعب، عملت بجد للتعافي ومساعدة الفريق في كأس العالم لكن ذلك لم يتحقق، بالتوفيق للرفاق.
وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم أمام إيران في 21 نوفمبر.
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