فرنسا تستدعي جيرو.. وتحتفظ بـ11 من أبطال روسيا

استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الأربعاء مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 وهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافائيل فاران وبريسنل كيمبيمبي وبنجامين بافارد وعثمان ديمبلي ولوكاس هيرنانديز وألفونس أريولا.

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واختار ديشان دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي وويليام ساليبا ولوكاس هيرنانديز وشقيقه ثيو وجول كوندي في خط الدفاع، وفي الوسط أدريان رابيوت وماتيو غندوزي ويوسف فوفانا وفيرتو وكامافينغا وتشواميني في خط الوسط.

وفي الخط الهجوم سيتواجد كريستوفر نكونكو وكينغسلي كومان إلى جانب بنزيمة ومبابي وغريزمان وديمبلي .



وغاب نغولو كانتي وبول بوغبا ونبيل فقير وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة ولأسباب فنية.