رونالدو: سأعتزل كرة القدم إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية

كشف كتاب صدر يوم الأربعاء أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدد باعتزال كرة القدم إن فاز غريمه التقليدي ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية 2019، وهو ما حدث إذ حصل الأخير حينها على كرته الذهبية السادسة.

وكان العقد الماضي عنواناً لمنافسة شرسة بين رونالدو الذي لعب لريال مدريد بين عامي 2009 وحتى 2018، وليونيل ميسي نجم برشلونة قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان العام الماضي.

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وكشف الصحافي تيري مارشاند الذي ألف السيرة الذاتية لرونالدو، والصادر يوم الأربعاء أن النجم البرتغالي شعر بخيبة الأمل وهدد باعتزال كرة القدم بسبب ميسي، وقال في تصريحات نقلتها "ماركا": شعر رونالدو بخيبة أمل بعد فوز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، وقال حينها إنه كان ليفوز بالجائزة لو بقي في ريال مدريد.



وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي بعد كأس العالم التي أقيمت في روسيا، وعن ذلك قال لمارشاند: من السهل أن يبقى الشخص في فقاعته عندما يكون ناجحاً، لكنني غامرت بالانتقال إلى يوفنتوس، وغيرت ثقافة النادي والدوري وكرة القدم هناك، كانت مخاطرة وأنا متأكد أنها حرمتني الفوز بالكرة الذهبية.

وواصل مارشاند عن ما حدث في عام 2019: إذا فاز ميسي بالكرة الذهبية هذا العام، سأعتزل كرة القدم.

وفاز حينها ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية عقب تفوقه على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي وحل كريستيانو رونالدو في المركز الثالث.

وحصد ميسي 7 كرات ذهبية، بينما يحل رونالدو خلفه بواقع 5 كرات آخرها عام 2017.



