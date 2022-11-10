اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
محرز مانشستر سيتي تشيلسي
رياض محرز سجل الهدف الأول

سيتي يهزم تشيلسي ويتأهل إلى ثمن النهائي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2 -صفر، يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 والذي شهد خروج أرسنال وجاره توتنهام من المسابقة، وتأهل ليفربول إلى الدور اللاحق بصعوبة.

وتقدم سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وودع ناديا أرسنال وتوتنهام كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد خسارتهما أمام برايتون ونوتنغهام فورست 1 -3 وصفر - 2 على الترتيب.

وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي المسابقة عقب فوزه على ديربي كاونتي بركلات الترجيح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟ القوات الروسية تنسحب من خيرسون.. هل يتغير مسار العمليات في أوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط