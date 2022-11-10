سيتي يهزم تشيلسي ويتأهل إلى ثمن النهائي

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه تشيلسي 2 -صفر، يوم الأربعاء ضمن منافسات دور الـ32 والذي شهد خروج أرسنال وجاره توتنهام من المسابقة، وتأهل ليفربول إلى الدور اللاحق بصعوبة.



وتقدم سيتي عن طريق رياض محرز في الدقيقة 53، قبل أن يضيف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 58.



وودع ناديا أرسنال وتوتنهام كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد خسارتهما أمام برايتون ونوتنغهام فورست 1 -3 وصفر - 2 على الترتيب.

وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي المسابقة عقب فوزه على ديربي كاونتي بركلات الترجيح.