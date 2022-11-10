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غريليش مانشستر سيتي تشيلسي
غريليش خلال مباراة يوم الأربعاء

غوارديولا: غريليش كان "ساحراً" أمام تشيلسي

مانشستر - د ب أ
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أثنى الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على جاك غريليش بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال الفوز على تشيلسي 2 -صفر في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم يوم الأربعاء.

وشكل غريليش تهديدا خطيرا على مرمى إدوارد ميندي حارس تشيلسي، ولعب دورا محوريا في فوز فريقه في غياب زميليه البلجيكي كيفين دي بروين وفيل فودين.

وقال غوارديولا: جاك كان ساحرا، لعب بشكل رائع، أريد أن يتحمل جاك المسؤولية حينما يلعب إلى جانب كيفين أو فيل، عندما يحصل على الكرة ويهاجم من الخلف، فإنه يرغب دائما في التمرير لزملائه.

وأشار المدرب الإسباني : ئما نخبره بأن يتقدم ويسجل الأهداف، لديه لغة الجسد لتمرير الكرة، لكن أمام تشيلسي كانت لغة جسده تشير إلى رغبته في تسجيل الأهداف، لم يسجل ، لكن في يوم ما سيفعل ذلك، جاك يلعب بشكل رائع.

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