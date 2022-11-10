كونتي يطمئن الإنجليز: هاري كين مرهق فقط

أكد أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير أنه استبدل هاري كين خلال الخسارة 2-صفر أمام نوتنغهام فورست يوم الأربعاء في كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بسبب الإرهاق مما يقلل المخاوف من إصابة محتملة لقائد إنجلترا قبل انطلاق نهائيات كأس العالم.



وبدأ كين الذي غادر الملعب قبل مرور ساعة من اللعب جميع مباريات توتنهام التي بلغ عددها 21 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم كما شارك المهاجم البالغ عمره 29 عاما لمدة 90 دقيقة في كل من مباراتي إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر أيلول الماضي.



ومع استعداد إنجلترا لمواجهة إيران في افتتاح المجموعة الثانية يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني فإن إصابة كين ستكون بمثابة انتكاسة كبيرة لفريق المدرب غاريث ساوثغيت.



وقال كونتي للصحافيين: كانت مشكلة تتعلق بالإرهاق. هو متعب حقا. خضنا مرانا خفيفا وفي لحظة ما توقف كين لالتقاط أنفاسه.



وأضاف: لكنه بخير، إنه مجرد إرهاق، وهذا طبيعي لأن هاري لعب كل المباريات. حين تمتلك لاعبا مثله يكون من الصعب ألا تدفع به.



وقال كونتي إن كين ليس من النوع الذي يتراجع عن التزاماته مع النادي مع اقتراب كأس العالم، وأوضح: ربما يخبرني اللاعبون الآخرون ويقولون: أنا متعب، لا أريد اللعب ومساعدة الفريق.



وأكمل قائلا: ربما يكون هناك لاعب آخر يتسم بالأنانية ويفكر في نفسه لأنه سيخوض كأس العالم بعد أسبوع واحد. وبدلا من ذلك، هاري كين أظهر أنه شخص جيد حقا.



ويستضيف توتنهام فريق ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل في آخر مبارياته قبل توقف الموسم من أجل كأس العالم.

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