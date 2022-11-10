ليفاندوفسكي يتقدم قائمة بولندا في كأس العالم

تقدم روبرت ليفاندوفسكي قائمة المنتخب البولندي المشارك في كأس العالم لكرة القدم 2022، مع غياب أسماء مثل كارول لينتي وماتيوس كليتش وتشيسلاف ميتشنويتش عن القائمة المكونة من 26 لاعبا.

وسيشارك ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة في البطولة الكبرى الخامسة له، إذ يلعب في كأس العالم للمرة الثانية، ويقود منتخب بلاده بها.

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وانضم مهاجم برشلونة لزملائه المخضرمين غريغورز كريتشوفياك وكاميل جليك، حيث يأمل الأخير في أن ينضم إلى نادي المئة بعدما شارك في 98 مباراة مع منتخب بلاده.

ووقع لينتي، لاعب وسط تورينو الإيطالي، ضحية الصراع الكبير على المراكز، حيث لن يشارك اللاعب الذي مثل منتخب بولندا في 42 مباراة دولية.

وتضم القائمة مجموعة من اللاعبين البارزين مثل فوتيشك تشيزني حارس يوفنتوس الإيطالي والمدافع يان بيدنارك لاعب أستون فيلا الإنجليزي وزميله ماتي كاش، ونيكولا زالفيسكي لاعب روما الإيطالي وبيوتر زيلينسكي متوسط ميدان نابولي الإيطالي وأركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويتواجد المنتخب البولندي في المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك.