إنريكي يستبعد راموس من قائمة كأس العالم

أعلن لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم يوم الجمعة عن تشكيلة الفريق التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي شهدت استبعاد سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وضمت القائمة 26 لاعبا وجاءت على النحو التالي.
حراس المرمى:
أوناي سيمون (أتليتيك بلباو) روبرت سانشيز (برايتون آند هوف ألبيون) ديفيد رايا (برينتفورد).
المدافعون:
سيزار أزبليكويتا (تشيلسي) داني كارفاخال (ريال مدريد) إيريك غارسيا (برشلونة) هوجو جيامون (بلنسية) باو توريس (فياريال) إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) جوردي ألبا (برشلونة) خوسيه غايا (فالنسيا).
لاعبو الوسط:
سيرجيو بوسكيتس (برشلونة) رودري (مانشستر سيتي) غافي (برشلونة) كارلوس سولير (باريس سان جيرمان) ماركوس يورينتي (أتليتيكو مدريد) بيدري (برشلونة) كوكي (أتليتيكو مدريد).
المهاجمون:
فيران توريس (برشلونة) نيكو وليامز (أتليتيك بلباو) يريمي بينو (فياريال) ألفارو موراتا (أتليتيكو مدريد) ماركو أسينسيو (ريال مدريد) بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان) داني أولمو (لايبزيغ) أنسو فاتي (برشلونة).
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