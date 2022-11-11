بلاتر يطالب باستبعاد إيران من كأس العالم

نقلت صحيفة سويسرية يوم الجمعة عن سيب بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قوله إنه يعتقد أنه يتعين استبعاد إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة في قطر، في ظل استمرار الاحتجاجات التي اندلعت هناك عقب مقتل شابة أثناء اعتقالها لدى شرطة الأخلاق.



ونقلت صحيفة بليك الشعبية عن بلاتر قوله: يجب استبعاد إيران من نهائيات كأس العالم.



وأضافت الصحيفة أن بلاتر طالب بإجراءات قاسية ضد إيران، قائلا إنه كان سيستبعد إيران من البطولة العالمية لو كان لايزال رئيسا للفيفا.

وتنطلق نهائيات كأس العالم في 20 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.