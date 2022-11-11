تن هاغ يعارض انضمام غارناتشو إلى الأرجنتين

قال إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن التواجد المحتمل للاعب أليخاندرو غارناتشو ضمن قائمة المنتخب الأرجنتيني لمونديال قطر 2022 لن يكون خطوة صحيحة للاعب الشاب.

ومن المنتظر أن يعلن المنتخب الأرجنتيني عن قائمته لمونديال قطر يوم الاثنين المقبل، وذلك استعدادا للبطولة التي يعد المنتخب الأرجنتيني من بين المرشحين للقبها.

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وأظهر ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني حماسا شديدا إزاء النسخة المقبلة من المونديال، التي قد تكون الأخيرة للنجم ليونيل ميسي في كأس العالم، وتردد أن غارناتشو قد يشكل مفاجأة القائمة النهائية.

لكن تن هاغ قال إنه ليس واثقا من أن ذلك قد يشكل الخيار الأفضل لتطور اللاعب الشاب.

ووقال تن هاغ: من الصعب تحديد ذلك. لا أعرف جميع اللاعبين المتاحين للمنتخب الأرجنتيني. المشاركة في كأس العالم تشكل خطوة كبيرة، حيث تشهد البطولة تواجد أفضل اللاعبين.

وتابع :هي خطوة كبيرة. لكنني لا أعرف ما إذا كانت الخطوة الصحيحة بالنسبة له. أعتقد أنه عليه الحفاظ على صفاء ذهنه وهدوئه والعمل الجاد والتطور. أعتقد أنه يجب عليه التركيز في كل مباراة على حدة.

ويقدم غارناتشو مستويات جيدة ضمن صفوف مانشستر يونايتد وقد شارك من مقعد البدلاء وصنع هدفين للفريق في المباراة التي انتهت بفوزه على أستون فيلا 4 - 2 مساء الخميس في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ولم يشارك اللاعب ضمن التشكيل الأساسي هذا الموسم، لكنه وضع بصمة في المنافسات الأوروبية حيث شارك في أربع مباريات بالدوري الأوروبي وسجل هدفا خلالها.