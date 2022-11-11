سواريز وكافاني على رأس قائمة أوروغواي في كأس العالم

جاء المهاجمان المخضرمان لويس سواريز وإدينسون كافاني على رأس القائمة النهائية لمنتخب أوروغواي التي جرى الإعلان عنها مساء الخميس للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وستكون المشاركة في نهائيات كأس العالم هي الرابعة على التوالي لسواريز وكافاني.

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وكانت الشكوك قد حامت حول إمكانية مشاركة كافاني "35 عاما" بسبب إصابة في الكاحل لم تسمح له باللعب طوال 90 دقيقة سوى في مباراة واحدة هذا الموسم بالدوري الإسباني مع فالنسيا.

وبعد تلك المباراة، خرج كافاني بعد 18 دقيقة فقط من بداية مباراة فالنسيا أمام برشلونة في 29 أكتوبر، ولم يشارك بعدها حتى الآن.

أما سواريز "35 عاما"، فقد شارك في مباراتي منتخب أوروغواي الوديتين في سبتمبر وصنع هدفا في المباراة التي انتهت بالفوز على كندا 2 - صفر، ليظهر أنه يتمتع بالمستويات المطلوبة قبل المونديال، علما أنه يلعب حاليا لفريق ناسيونال الأوروغوياني.

ويحظى منتخب أوروغواي بمزيج قوي بين الخبرة والشباب وقد ضمت القائمة فيديريكو فالفيردي "24 عاما" المتألق في صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويأتي كافاني وفالفيردي ضمن قائمة من لاعبي الدوري الإسباني الذين ضمتهم قائمة أوروغواي، حيث تشمل القائمة أيضا لاعبي قلب الدفاع رونالد أراوخو، من برشلونة، وخوسيه خيمينيز من أتلتيكو مدريد.

وضمت القائمة من الدوري الإنجليزي الممتاز، داروين نونيز لاعب ليفربول ورودريغو بنتاكور لاعب توتنهام وفاكوندو بيليستري لاعب مانشستر يونايتد.

ومن الدوري الإيطالي، ضمت القائمة ماتياس أوليفيرا لاعب نابولي وماتياس فينا لاعب روما وماتياس فيسينو لاعب لاتسيو.

ويستهل منتخب أوروغواي مشواره في المونديال بمواجهة منتخب كوريا الجنوبية يوم 24 نوفمبر ثم يواجه نظيره البرتغالي يوم 28 من الشهر نفسها ويلتقي نظيره الغاني في الثاني من ديسمبر.