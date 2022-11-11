غوارديولا يثير الشكوك حول مشاركة هالاند

سيؤخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قراره بشأن مشاركة إرلينغ هالاند في مواجهة برنتفورد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، بينما يستعد كالفن فيلبس للمشاركة بصورة أكبر بعد تعافيه من إصابة في الكتف.



وتعرض هالاند، الذي سجل 23 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، لإصابة في القدم في التعادل أمام بروسيا دورتموند في 25 أكتوبر الماضي منعته من المشاركة أساسيا.



وغاب المهاجم النرويجي عن مباراتين وشارك بديلا أمام فولهام الأسبوع الماضي، عندما سجل هدف الفوز 2-1 من علامة الجزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. ومن مقاعد البدلاء، تابع فوز سيتي 2-صفر على تشيلسي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء الماضي.



وقال غوارديولا في مؤتمر صحافي عشية مواجهة برنتفورد في آخر مباريات الفريقين قبل كأس العالم: تحسن بعض الشيء. سنرى بعد مران يوم الجمعة.



وخضع لاعب الوسط الإنجليزي فيلبس لجراحة في سبتمبر الماضي لمعالجة مشكلة متكررة في الكتف وشارك بديلا أمام تشيلسي. ولا يزال مواطنه كايل ووكر بعيدا عن المنافسات بسبب جراحة في الفخذ.



وضمت تشكيلة إنجلترا فيلبس وووكر، ضمن خمسة من لاعبي مانشستر سيتي.



وتابع غوارديولا: كما رأيتم في المباراة الماضية، كالفن جاهز، على عكس كايل.



وأضاف: أن استدعاءه قرار مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، ونحن ندعمه كامل الدعم. لست منخرطا. بعد يوم السبت، اللاعبون مسؤولية المنتخبات ليست مسؤوليتنا. لست قلقا.

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