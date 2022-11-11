اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مورينيو في صورة سابقة مع كارسدورب

كارسدورب يريد تفسيراً من مورينيو بشأن "الخيانة"

روما - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال يوهان هينكس وكيل أعمال مدافع روما ريك كارسدورب إنه يريد تفسيرا من المدرب جوزيه مورينيو بشأن تصريحاته بأن أحد لاعبيه قد خان زملائه في الفريق خلال التعادل 1-1 مع ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وقال مورينيو عقب المباراة إن أحد لاعبي روما أظهر موقفا سيئا خلال التعادل على ملعب ساسولو.

وامتنع المدرب البرتغالي عن تسمية اللاعب، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنه الهولندي كارسدورب.

وقال هينكس لمحطة (إن.إو.إس) الهولندية العامة: نشعر بالمفاجأة من تصريحات مورينيو التي تشير إلى ريك دون أن يذكر المدرب أو روما اسم ريك. نريد تفسيرا من النادي حول كلمات المدرب وكيف فعل ذلك. هذه ليست الطريقة التي تتعامل بها مع لاعب مع روما منذ خمس سنوات.

وانضم الدولي الهولندي كارسدورب إلى روما في 2017 قادما من فينوورد وخاض 11 مباراة مع الفريق الإيطالي هذا الموسم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يشهد السودان انقلابًا عسكريًا بسبب إعادة البشير إلى السجن؟ هل يشهد السودان انقلابًا عسكريًا بسبب إعادة البشير إلى السجن؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط