مفاجأة في قائمة هولندا لكأس العالم

ضم لويس فان غال مدرب منتخب هولندا كلا من ممفيس ديباي مهاجم برشلونة المصاب والصاعد تشافي سيمونز الذي لم يخض أي مباراة دولية للقائمة الجديدة للمنتخب والمكونة من 26 لاعبا استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بينما استبعد الحارس المخضرم يسبر سيليسن.



ولم يلعب ديباي منذ خروجه مصابا خلال مباراة هولندا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية في 22 سبتمبر أيلول الماضي وشارك في أقل من 150 دقيقة مع برشلونة هذا الموسم.



وقال فان غال إن هداف فريقه سيحظى بمكان في التشكيلة طالما كانت أمامه فرصة للعب أثناء البطولة.



وترك تشافي سيمونز البالغ عمره "19 عاما" انطباعا قويا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان وانضمامه لأيندهوفن في الصيف الماضي بعدما سجل ثمانية أهداف في 13 مباراة في الدوري المحلي.



وأحدث فان غال مفاجأة في حراسة المرمى بعدما استبعد سيليسن البالغ عمره "33 عاما" والذي انتقل من بلنسية إلى ناديه القديم نيميخن على أمل إحياء مسيرته الدولية.



وجاءت قائمة منتخب هولندا الجديدة على النحو التالي:



حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينوورد) أندريس نوبيرت (هيرنفين) ريمكو باسفير (أياكس أمستردام).



مدافعون: نيثن آكي (مانشستر سيتي) دالي بليند ويورن تيمبر(أياكس) فيرجيل فان دايك (ليفربول) ستيفان دي فري ودينزل دمفريس (إنتر ميلان) يريمي فريمبونج (باير ليفركوزن) ماتيس دي ليخت (بايرن ميونيخ) تايرل مالاسيا (مانشستر يونايتد).



لاعبو الوسط: ستيفن برجهاوس ودافي كلاسن وكينيث تايلور (أياكس) فرينكي دي يونغ (برشلونة) مارتن دي رون وتون كوبمينرس (أتلانتا) تشافي سيمونز (أيندهوفن).



المهاجمون: ستيفن برجفاين (أياكس) ممفيس ديباي (برشلونة) كودي جاكبو ولوك دي يونج (أيندهوفن) فينشنت يانسن (رويال أنتويرب) نوا لانج (كلوب بروج) فاوت فيجهورست (بشكتاش).

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