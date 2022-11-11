ناغلزمان: لا أعرف "الطبيب الساحر".. وماني لن يشارك إلا بموافقتنا

سيخضع ساديو ماني مهاجم السنغال لفحوص طبية خلال عشرة أيام في ميونيخ لمتابعة مدى تعافيه من الإصابة التي قد تمنعه من المشاركة في كأس العالم، رغم اختياره في تشكيلة بلاده يوم الجمعة.



واختير ماني في قائمة السنغال بالنهائيات في قطر التي تنطلق 20 نوفمبر ، رغم إصابته أثناء اللعب مع بايرن ميونخ يوم الثلاثاء.



وتعرض المهاجم البالغ عمره "30 عاما"، الذي سجل ركلتي الترجيح الحاسمتين في فوز السنغال بنهائي كأس إفريقيا وفي مباراة الصعود لكأس العالم هذا العام، لإصابة في الساق اليمنى خلال فوز بايرن 6-1 على فيردر بريمن.



وقال يوليان ناغلزمان مدرب بايرن: لا أعرف حتى ما هو "الطبيب الساحر". وذلك ردا على اقتراح فاطمة سامورا الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والتي قالت إن مواطنها ماني قد يعالج من "أطباء سحرة" لاستعادة لياقته في الوقت المناسب.



وأضاف ناغلزمان في مؤتمر صحافي: في غضون عشرة أيام سنفحص ماني مرة أخرى، لنرى كيف سار تقدمه، وسنقرر وقتها. من الواضح أن السنغال تريده حقا أن يلعب، ولكن علينا أن ننتظر ونرى كيف سيكون الوضع الطبي. إذا لم يكن قادرا على اللعب فلن يلعب سواء أراد الاتحاد السنغالي ذلك أم لا. هذه المواقف تتخطى الجوانب الرياضية.



وتواجه السنغال منتخب هولندا يوم 21 نوفمبر في افتتاح مبارياتها بالمجموعة الأولى، قبل أن تلعب قطر المستضيفة ضد الإكوادور.



وقال أليو سيسي مدرب السنغال في وقت سابق يوم الجمعة إنه يثق في قدرة ماني على التعافي في الوقت المناسب للعب في نهائيات كأس العالم.

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