إصابة ماديسون تفاقم من متاعب منتخب إنجلترا

تلقى المنتخب الإنجليزي ضربة موجعة أخرى في استعداداته لكأس العالم، بعدما خرج لاعب وسط جيمس ماديسون مصابا في مواجهة فريقه ليستر سيتي أمام وست هام بالدوري الإنجليزي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ماديسون تلقى مكافأة على أداءه الرائع مع ليستر هذا الموسم، باختياره ضمن قائمة من 26 لاعبا من المدرب غاريث ساوثغيت يوم الخميس الماضي.

مادة اعلانية

ولكن مع اقتراب انطلاق كأس العالم في قطر بعد اسبوع يوم الأحد المقبل، خرج لاعب الوسط من مباراة فريقه أمام وست هام، بعدما تعرض لإصابة في أسفل الساق.

وجرى استبعاد جوردان هيندرسون لاعب الوسط، من مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثهامبتون، يوم السبت، لأسباب شخصية، فيما ينتظر ساوثغيت أخبار أفضل عن هذا الثنائي.

وسيكون ساوثغيت بدون الثنائي الدفاعي ريس جيمس وبن شلويل، فيما ينتظر دومينيك كالفرت لوين، والذي لا يتواجد في القائمة لكنه يمكن أن يكون أحد البدلاء، معرفة موقفه بعد إصابته في أوتار الركبة الأسبوع الماضي في المباراة التي خسرها فريقه إيفرتون أمام ليستر سيتي.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي كايل والكر وكالفين فيليبس، حيث كانا قد تواجدا في قائمة الفريق أيضا في (يورو 2020)، رغم وجود شكوك بخصوص لياقتهما البدنية، حيث أجريا عمليات جراحية في الفخذ والكتف.

وغاب والكر عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، فيما شارك لاعب الوسط فيليبس كبديل مع سيتي هذا الموسم بعد انتقاله إليه قادما من ليدز.

ويتواجد المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية بكأس العالم إلى جانب منتخبات ويلز وأميركا وإيران.