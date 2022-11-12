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فرحة برينتفورد بالهدف القاتل

برينتفورد يخطف مانشستر سيتي في الوقت القاتل

لندن - د ب أ
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فرط فريق مانشستر سيتي في انتزاع صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، بعدما سقط في فخ الخسارة أمام ضيفه برينتفورد 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وتقدم برينتفورد بهدف سجله إيفان توني في الدقيقة 16، وتعادل مانشستر سيتي عن طريق فيل فودين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يسجل إيفان توني هدف الفوز لبرينتفورد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر والذي يواجه وولفرهامبتون في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل رفع برينتفورد رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

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