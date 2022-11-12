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غوارديولا
بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: فترتي مع مانشستر سيتي ستكون الأطول

لندن - رويترز
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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه يعتقد أن فترته على رأس الجهاز الفني لبطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم ستكون الأطول له مع أي فريق خلال مسيرته التدريبية.

لكن المدرب الإسباني المخضرم رغم ذلك تجنب التطرق لأي تفاصيل تتعلق بمستقبله مع النادي بعد انتهاء عقده الحالي في 2023.

ومنذ توليه تدريبه في 2016 قاد غوارديولا (51 عاما) سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات وبكأس رابطة المحترفين الإنجليزية أربع مرات وبكأس إنجلترا مرة واحدة وسينتهي عقده الحالي مع النادي في الصيف المقبل.

وقال غوارديولا للصحافيين يوم الجمعة: لا أعتقد أنني سأستمر مع أي فريق لسبعة أعوام، الاستمرار في منصبك كمدرب يتطلب دعما. النتائج لها دور كبير بلا شك. في الأندية الكبيرة نجاح المدرب يعتمد جزئيا على رئيس مجلس الإدارة وعلى مدير الرياضة بصفة خاصة وعلى كل الناس هناك.

وسيلتقي سيتي صاحب المركز الثاني مع ضيفه برنتفورد في وقت لاحق يوم السبت في آخر مباراة يخوضها قبل التوقف بسبب كأس العالم التي تنطلق في قطر في 20 من الشهر الجاري.

وقال غوارديولا إن موضوع تجديد العقد سيحسم مع إدارة النادي في الوقت المناسب دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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