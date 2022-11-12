كوريا الجنوبية تضم سون إلى قائمة المونديال رغم الإصابة

تواجد سون هيونغ مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، في قائمة الـ26 لاعبا الخاصة بالمنتخب الكوري الجنوبي، المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم، رغم إصابته.

وتعرض سون "30 عاما" لكسر حول عينه اليسرى في مباراة مارسيليا ببطولة دوري أبطال أوروبا مطلع هذا الشهر، وهي الإصابة التي ألقت بالشكوك حول إمكانية مشاركته في المونديال.

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ولكن سوف طمأن جماهير كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بأنه سيكون على متن الطائرة المتجهة إلى قطر.

وكتب سون على "إنستغرام" يوم الأربعاء الماضي: أردت فقط أن أقول شكرا لكم جميعا على كل رسائل الدعم التي تلقيتها خلال الأسبوع الماضي. لقد قرأت الكثير منهم، وأقدركم جميعا.

وأردف: في الوقت الصعب، منحتموني الكثير من القوة. اللعب لبلدك في كأس العالم حلم للعديد من الأطفال، مثلما كان حلمي أيضا.

وأردف: لن أفوت هذا من أجل العالم. لا يمكنني الانتظار لتمثيل بلدي الجميل. أراكم قريبا.

والآن، انضم سون رسميا لمنتخب كوريا الجنوبية الذي سيشارك في البطولة التي تبدأ يوم 20 من الشهر الجاري، حيث يفتتح المنتخب الكوري مبارياته في البطولة يوم 24 من نفس الشهر أمام منتخب أوروغواي.

ولم يكن باولو بينتو، المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي، قادرا على تقديم توضيح بشأن الموعد الذي يمكن فيه لسون بدء التدريبات استعدادا للمباراة.

وفي تصريحات نقلتها "بي.بي.سي. سبورت"، قال بينتو: ليست لدينا هذه المعلومة حاليا.

وأضاف: نحن على تواصل معه، ومع الجهاز الطبي في توتنهام. يجب أن ننتظر، نحتاج لتحليل موقفه بشكل يومي.

وأضاف: لدينا الوقت لحسم أمره والأهم أن يتعافى في أسرع وقت ممكن، وأن يشعر بالراحة، وبعد ذلك سنتخذ القرار النهائي.