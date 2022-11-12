نابولي يسقط أودينيزي ويبتعد بالصدارة

واصل نابولي المضي قدما في الطريق نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم الغائب عن خزائنه منذ أكثر من 30 عاما، وذلك بعد فوزه على ضيفه أودينيزي 3 -2 يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة.

وسجل نابولي فوزه الحادي عشر على التوالي والـ13 له هذا الموسم مقابل تعادلين وبسجل خالٍ من الهزائم.

مادة اعلانية

وينافس نابولي بقوة على التتويج بلقب الدوري الإيطالي، الغائب عن خزائنه منذ أن توج به للمرة الثانية في موسم 1989 - 1990.

ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، وتوقف رصيد أودينيزي عند 24 نقطة في المركز الثامن.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نابولي بهدفين نظيفين حملا توقيع النيجيري فيكتور أوسيمين والبولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 15 و31.

وفي الشوط الثاني سجل إليف إلماس من مقدونيا الشمالية، الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 58.

لكن أودينيزي لم يستسلم ورد بهدفين عن طريق ليا نيستوروفسكي من مقدونيا الشمالية والألماني لازار ساماردزيتش في الدقيقتين 79 و82.