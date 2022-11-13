أرتيتا: أتمنى ألا يعطل كأس العالم مسيرة أرسنال الرائعة

يأمل ميكل أرتيتا مدرب أرسنال في ألا يؤثر التوقف بسبب كأس العالم على زخم أرسنال بعد أن وسع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه 2-صفر على ولفرهامبتون واندرارز يوم السبت.



وسجل القائد مارتن أوديغارد هدفي أرسنال في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني الذي خسر على أرضه من برنتفورد في نفس اليوم.



وسيتوقف الدوري الإنجليزي بعد مباريات يوم الأحد بسبب إقامة كأس العالم في قطر بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.



وقال أرتيتا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): أتمنى التوفيق للمشاركين في كأس العالم وأن يعتنوا بأنفسهم ويستمتعوا بالبطولة لأنه لا يوجد أفضل من تمثيل بلادك.



وأضاف المدرب الإسباني: لا أعرف إن كان كأس العالم سيعطل مسيرة أرسنال المزدهرة أتمنى الأفضل، عندما يعود الجميع سنقيم موقفنا ونستأنف العمل.



ورغم المخاوف من فترة التوقف وسط الموسم أشار أرتيتا إلى أنها فرصة للتفكير والاستعداد للنصف الثاني من الموسم.



وأبلغ مؤتمرا صحفيا: من الرائع أن نحتل هذه المكانة الآن ونستمتع بهذه اللحظة، الآن نبدأ فترة توقف طويلة ويجب أن نتأمل فيما نفعله وأن نستعد لمرحلة ما بعد كأس العالم.



ويعود أرسنال للدوري باستضافة وست هام يونايتد يوم 26 ديسمبر .

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