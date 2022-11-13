أرسنال يهزم وولفرهامبتون ويبتعد بالصدارة

عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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على الجانب الأخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند عشر نقاط في المركز العشرين والأخير.

وسجل مارتن أوديغارد هدفا أرسنال في الدقيقتين 55 و75.