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من لقاء أرسنال ووولفرهامبتون

أرسنال يهزم وولفرهامبتون ويبتعد بالصدارة

لندن - د ب أ
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عزز أرسنال صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 2 - صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

على الجانب الأخر تجمد رصيد وولفرهامبتون عند عشر نقاط في المركز العشرين والأخير.

وسجل مارتن أوديغارد هدفا أرسنال في الدقيقتين 55 و75.

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