إيتو: أبوبكر سينال جائزة هداف كأس العالم

توقع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن يحقق فينست أبوبكر مهاجم منتخب بلاده جائزة هداف كأس العالم 2022 في قطر.
وتتواجد الكاميرون في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا، وسيدشن مشواره في المونديال بملاقاة سويسرا في 24 نوفمبر الجاري.
وانحاز أسطورة كرة القدم الكاميرونية إلى لاعبي منتخب بلاده في توقعاته بشأن الجوائز الفردية في المونديال، قائلا: سيحصل كارل توكو إيكامبي على جائزة الكرة الذهبية، وفينست أبو بكر على جائزة الحذاء الذهبي، وآندرى أونانا سيتوج بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في البطولة.
يشار إلى أن المنتخب الكاميروني هو أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في كأس العالم، حيث يمثل حضوره في مونديال قطر 2022 مشاركته الثامنة في المونديال، منذ تأهله للبطولة لأول مرة في إسبانيا 1982، وهو أول منتخب أفريقي يبلغ دور الثماني بالمونديال في نسخة إيطاليا 1990.
-
مبابي وحكيمي يسجلان في فوز سان جيرمان على أوكسيرعزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أوكسير 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة ... رياضة
-
إنتر يسقط أتالانتا في معقله ويفض الشراكة معهأسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 السبت وفض الشراكة معه في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، الاخيرة قبل التوقف من أجل بطولة كأس العالم ... رياضة
-
من بيليه إلى زيدان.. 11 لاعباً أسطوريًا في تاريخ المونديالمن "الملك" البرازيلي بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بلقب كأس العالم 3 مرات، إلى الفرنسي زين الدين زيدان الذي فرح وحزن في النهائي، صنعت مباريات كأس العالم ... رياضة