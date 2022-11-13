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إيتو وأبوبكر في صورة سابقة

إيتو: أبوبكر سينال جائزة هداف كأس العالم

العربية. نت
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توقع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، أن يحقق فينست أبوبكر مهاجم منتخب بلاده جائزة هداف كأس العالم 2022 في قطر.

وتتواجد الكاميرون في المجموعة السابعة إلى جانب البرازيل وصربيا وسويسرا، وسيدشن مشواره في المونديال بملاقاة سويسرا في 24 نوفمبر الجاري.

وانحاز أسطورة كرة القدم الكاميرونية إلى لاعبي منتخب بلاده في توقعاته بشأن الجوائز الفردية في المونديال، قائلا: سيحصل كارل توكو إيكامبي على جائزة الكرة الذهبية، وفينست أبو بكر على جائزة الحذاء الذهبي، وآندرى أونانا سيتوج بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى في البطولة.

يشار إلى أن المنتخب الكاميروني هو أكثر المنتخبات الإفريقية مشاركة في كأس العالم، حيث يمثل حضوره في مونديال قطر 2022 مشاركته الثامنة في المونديال، منذ تأهله للبطولة لأول مرة في إسبانيا 1982، وهو أول منتخب أفريقي يبلغ دور الثماني بالمونديال في نسخة إيطاليا 1990.

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