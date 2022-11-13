برناردو: سنلعب المونديال من أجل رونالدو

أوضح لاعب الوسط برناردو سيلفا أن كريستيانو رونالدو يحتفظ بدعم زملائه في المنتخب البرتغالي لكرة القدم رغم مشاكله الأخيرة بينما يستعد الفريق لخوض نهائيات كأس العالم للمرة الثامنة في تاريخه.



وقال سيلفا لموقع الاتحاد الدولي (الفيفا) على الإنترنت: الحقيقة هي أنه عندما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو، فمن الطبيعي أن تلعب لأجله أحيانا لأن بوسعه حسم المباراة في الدقائق الأخيرة.



ورونالدو هو كبير الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية على صعيد الرجال، برصيد 117 هدفا في 191 مباراة لكن مستواه التهديفي تراجع مؤخرا.



وسجل رونالدو في مباراة واحدة فقط من بين 10 مباريات للبرتغال خلال العام الماضي، إضافة لتسجيله هدفين أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية في يونيو، وثلاث مرات فقط هذا الموسم لناديه مانشستر يونايتد في ظل معاناته للدخول إلى التشكيلة الأساسية لفريقه.



لكن سيلفا الذي يلعب مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا، وسيشارك في نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، قال إن رونالدو يظل عنصرا محوريا في طموحات البرتغال.



وقال: عندما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين إلى جانبك، عليك الاستفادة منهم على الرغم من أنني أوافق على أنه لا يمكنك الاعتماد عليهم بشكل مبالغ فيه لأن هذا يمكن أن يعطل آليات عمل الفريق. ولكن، إذا قمنا بذلك بشكل صحيح، فإن وجود كريستيانو في فريقنا سيكون سلاحا قويا.



ولم تفز البرتغال أبدا بكأس العالم، واحتلت المركز الثالث عام 1966 في أفضل أداء لها.



وأضاف سيلفا: بالطبع، أفكر في الأمر. إنه حلم كل طفل. من الواضح أن الفوز بكأس العالم، أكبر مسابقة في كرة القدم،

هو حلم نتشاركه جميعا، لكننا سنتعامل مع الأمر بمبدأ مباراة بمباراة لأنني أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة للفوز بأي بطولة سواء كانت لناديك أو لبلادك. هدفنا هو أن نكون أبطالا ولكن يجب أن نأخذ الأمر بهوادة، مباراة تلو الأخرى. ينصب تركيزنا على الحصة التدريبية التالية وعلى المباراة التالية والتعافي.والتدريب مرة أخرى ثم المباراة التالية وما إلى ذلك. هكذا، سنصل إلى حيث نريد.



وستفتتح البرتغال مشوارها في نهائيات قطر يوم 24 نوفمبر الثاني الجاري أمام غانا ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية وأوروغواي.

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