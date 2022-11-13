بنزيمة: رونالدو لم يهنئني بالكرة الذهبية حتى الآن

كشف الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، أن زميله السابق كريستيانو رونالدو لم يهنئه بفوزه بجائزة الكرة الذهبية التي حققها في أكتوبر الماضي.
وتزامل البرتغالي رونالدو مع بنزيمة في نادي العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 2009 إلى 2018، وخاضا 342 مباراة بقميص ريال مدريد، وساهم بنزيمة في صناعة 47 هدفاً للبرتغالي.
وعندما سئل بنزيمة عما إذا كان زميله السابق ومهاجم مانشستر يونايتد الحالي رونالدو قد هنأه على فوزه بالكرة الذهبية للمرة الأولى، أجاب بنزيمة في تصريحات صحافية، يوم الأحد: لا، ليس بعد.
وسجل رونالدو 450 هدفاً وقدم 120 تمريرة حاسمة خلال فترة وجوده في مدريد، ويعد بنزيمة ثاني أكبر هداف للنادي بعد البرتغالي بـ 329 هدفاً.
وأصبح بنزيمة أول لاعب فرنسي يفوز بالكرة الذهبية منذ زين الدين زيدان، بعد العروض الرائعة التي قدمها الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.
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