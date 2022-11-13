ساوثغيت يطالب لاعبيه بالفوز بكأس العالم

طالب غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لاعبيه بتجاهل الأمور الجانبية المحيطة بكأس العالم 2022 لكرة القدم والتركز على فرصتهم في الفوز بلقب البطولة في قطر ليصبحوا أعظم منتخب في تاريخ بلادهم.



ووصل فريق ساوثغيت لقبل نهائي النسخة الماضية في روسيا قبل أربعة أعوام كما صعد لنهائي بطولة أوروبا الأخيرة في 2021 لكن إنجلترا لم تحصل على لقب أي بطولة كبرى منذ تتويجها بكأس العالم على أرضها في 1966.



وستبدأ إنجلترا مسيرتها في نهائيات قطر بمواجهة إيران في 21 نوفمبر الجاري قبل أن تواجه الولايات المتحدة وويلز في الدور الأول ضمن المجموعة الثانية.



وقال مدرب إنجلترا: ندرك أنه يتعين علينا التعليق على الأمور الجارية خارج الملعب والمحيطة بهذه البطولة لكننا نريد أن نشعل حماس اللاعبين الذي يشعرون به منذ الطفولة. نريد إشعال هذا الحماس.



وأضاف ساوثغيت: نريد منهم تحويل ما يشعرون به من إرهاق جراء اللعب بكثافة مع أنديتهم إلى التفكير في إنجلترا. وأن يدركوا أن بوسعنا تحقيق أفضل إنجاز للكرة الإنجليزية.

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